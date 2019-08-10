Сегодня на территории исправительной колонии №?4 города Алексеевка Белгородской области прошел товарищеский матч между командой ПФЛ "Салют" и командой заключенных "Золотой лев", в которой играли отбывающие в колонии срок Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу команды, состоящей из заключенных. После окончания встречи капитан "Салюта" Андрей Колесников рассказал, что был рад повидаться и пообщаться с Кокориным и Мамаевым.
"Обычный дворовой футбол в необычном месте с необычными соперниками — не каждый день предлагают сыграть со сборниками России. Интересно было. Давно не виделся с Кокориным и Мамаевым, пообщались. Говорят, тренируются. Ждём их на больших полях, будем болеть", — цитирует Колесникова "БелПресса".
Капитан "Салюта" - о матче против Кокорина и Мамаева: обычный дворовой футбол в необычном месте
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