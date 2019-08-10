» » Капитан "Салюта" - о матче против Кокорина и Мамаева: обычный дворовой футбол в необычном месте

Капитан "Салюта" - о матче против Кокорина и Мамаева: обычный дворовой футбол в необычном месте

Сегодня на территории исправительной колонии №?4 города Алексеевка Белгородской области прошел товарищеский матч между командой ПФЛ "Салют" и командой заключенных "Золотой лев", в которой играли отбывающие в колонии срок Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу команды, состоящей из заключенных. После окончания встречи капитан "Салюта" Андрей Колесников рассказал, что был рад повидаться и пообщаться с Кокориным и Мамаевым.

"Обычный дворовой футбол в необычном месте с необычными соперниками — не каждый день предлагают сыграть со сборниками России. Интересно было. Давно не виделся с Кокориным и Мамаевым, пообщались. Говорят, тренируются. Ждём их на больших полях, будем болеть", — цитирует Колесникова "БелПресса".

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Салют Кокорин Мамаев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

В Германии после удара молнии госпитализированы 15 футболистов
Леонардо: "ПСЖ" ведет переговоры о продаже Неймара
Капитан "Салюта" - о матче против Кокорина и Мамаева: обычный дворовой футбол в необычном месте
"Динамо" - "Зенит": составы команд на матч Российской Премьер-Лиги 10
"Краснодар" - "Рубин": стали известны стартовые составы команд 2
Александр Кокорин: не отжимаюсь в колонии, в отличие от Давидыча
Александр Мостовой: "Спартак" столько заплатил за Тиля, что парень просто обязан как-то это оправдать 5
Павел Мамаев: нам не составит труда вернуться в большой футбол 5
Ринат Билялетдинов: теперь тренерские штабы других команд готовятся к "Рубину" как к топ-сопернику
Василий Столыпин: такой камбэк в матче с "Тамбовом" психологически поможет игрокам "Оренбурга"
Алан Ширер - об использовании ВАР в АПЛ: некоторые решения будут субъективными, с которыми согласятся не все
"Манчестер Сити" уничтожил "Вест Хэм"
Перейро рассказал, почему отказался от перехода в "Спартак" из ПСВ 1
Фалькао согласовал контракт с "Галатасараем" 1
Игра замен. Джоэл Фамейе спас «Оренбург» 1
"Оренбург" сыграл вничью с "Тамбовом" 5
Стало известно, какую зарплату "Реал" предложил Неймару
"Милан" рассматривает украинского вратаря в качестве замены Доннарумме
Василий Кикнадзе: где вы прочитали про Рибери в "Локомотиве"? Вот это французская пресса дает 1
Мамаев - о намерении "Краснодара" расторгнуть контракт: на клуб обиды нет 2
Павел Мамаев: ловишь себя на мысли, что здесь порядочных людей даже больше, чем на свободе 12
Александр Кокорин: я бы пожал руку Паку. У меня нет к нему никакого негатива 9
Александр Кокорин: готов завершить карьеру в "Зените" и играть хоть бесплатно 37
Команда Кокорина и Мамаева в колонии обыграла клуб ПФЛ
Алиссон поблагодарил болельщиков за поддержку
Реклама вместо гимна «Ливерпуля». Онлайн-кинотеатр Okko начал показывать АПЛ 2
Марсело: с Роналду "Юве" может выиграть Лигу чемпионов 2
Моуринью будет работать экспертом Sky Sports на матчах АПЛ 1
"Оренбург" и "Тамбов" назвали стартовые составы
Карло Анчелотти: если Неймар перейдёт в "Барселону", Вальверде будет непросто 1
Все новости