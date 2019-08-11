Сотрудник пресс-службы стадиона "Ахмат-Арены", оскорбивший главного арбитра матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги между "Ахматом" и "Спартаком" Алексея Сухого, был уволен.
"Сотрудник пресс-службы стадиона, находившийся в дикторской, выкрикнул "Судья-козёл" на эмоциях. Дирекция арены сообщила, что он уволен", - цитирует пресс-службу "Ахмата" "Чемпионат".
Напомним, Сухого оскорбили через громкоговоритель. Случилось это после удаления форварда хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте встречи. На весь стадион прозвучала фраза "Судья — козёл".
Диктор "Ахмата", крикнувший в микрофон "Судья - козел", уволен
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