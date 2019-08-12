Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Захара Волкова в московский ЦСКА:
– В прессе появилась информация об интересе ЦСКА к Захару Волкову. Насколько она соответствует действительности? Может, с Гончаренко обсуждали этот вопрос?
– По Волкову не общался. У нас был матч в Боснии, потом перелет, да и у них "Сочи". Такая информация всплывает. Нормальная ситуация. Может утка, а может нет. Сам ни с кем из ЦСКА не общался. Увидел эту новость только на днях.
– Волков сейчас готов играть в ЦСКА?
– Трудно говорить. Надо знать требования внутри коллектива. В премьер-лиге сумасшедший уровень. То, что он талантливый парень с отличными задатками, – это бесспорно. Говорить о его готовности пока чересчур абстрактное дело. Не могу ответить. А в будущем это игрок любого чемпионата – сто процентов, - приводит слова тренера "Прессбол".
Тренер БАТЭ: интерес ЦСКА к Захарову? Может утка, а может нет
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