Вратарь самарских "Крыльев" прокомментировал поражение от "Ростова" (0:1) в рамках пятого тура РПЛ:
— Второй тайм мы провели лучше, чем первый. Будем работать не опуская рук. Наше турнирное положение еще можно исправить, однако только победы позволят это сделать.
— Что сказал тренер в перерыве?
— Попросил успокоиться, подержать мяч. Сказал, чтобы мы начали играть в футбол, в который умеем, поменьше ошибались. Потому что все опасные моменты у наших ворот мы привезли себе сами.
Во втором тайме мы действовали так, как требовал тренер. Конечно, «Ростов» играл по счету, но второй тайм все же можно занести нам в актив, - приводит слова Рыжикова "Матч ТВ".
Сергей Рыжиков: турнирное положение ещё можно исправить
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