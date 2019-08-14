Теперь не только джокер. Пять матчей, которые сделал Шапи

Вспоминаем главные игры пока ещё короткой, но насыщенной европейскими подвигами карьеры нападающего, подтвердившего, что он может делать результат, не только выходя со скамейки.
«Краснодар» - «Стандард» 2:1
Групповой этап Лиги Европы
Время на гол - 6 минут
На выезде «быки» умудрились проиграть бельгийцам, из-за чего ситуация в группе осложнилась. Была «Севилья», единолично претендовавшая на первое место, и этот самый «Стандард», который после победы в очной игре вполне мог подвинуть «Краснодар» в сторону и выйти в плей-офф. Обязательно надо было побеждать.
Игра складывалась тяжело. Особенно не везло впереди – моменты случались, но игроки атаки портили всё, до чего могли дотянуться. С 19-й минуты «Краснодар» горел и никак не мог отыграться. И если бы на 73-й Сулейманов не заменил бы Каборе, скорее всего, не было бы никакого «Байера», «Валенсии» и бодрого европейского похода команды Мусаева минувшей весной.
Через две минуты после мяча Шапи Вандерсон оформил победный. Это игра не решила всех вопросов, но стала поворотной на групповом этапе.
«Краснодар» - «Локомотив»
Россия. Премьер-лига 18/19. 6 тур
Время на гол - 15 минут
На этот раз времени Шапи потребовалось побольше. Домашняя игра с москвичами началась с пропущенного мяча – на 33-й Фернандеш реализовал пенальти. Через шесть минут Вандерсон сравнял и до самого конца встречи счёт не менялся.
Сулейманов вышел на 78-й минуте, заменив Юрия Газинского. Как и в случае со «Стандардом» вовремя оказался на правом фланге, получил мяч – и прошил между ног Гильерме.
Забей Шапи москвичам ещё один гол в той встрече, именно «Локомотиву» пришлось бы пробиваться через квалификацию, а «Краснодар» напрямую отправил бы в группу. Но зато мы бы не увидели перфоманс против «Порту», речь о котором пойдёт дальше.
«Краснодар» - «Валенсия» 1:1 (первая игра - 1:2)
Лига Европы, 1/8 финала
Время на гол – 10 минут
В гостевой игре испанцы страшно таскали «быков», особенно в первом тайме. Тогда не дал состояться разгрому Сафонов – если бы не молодой вратарь, никаких шансов проскочить в четвертьфинал на ответную игру у «Краснодара» уже не осталось бы.
Гол Классона уже после перерыва подарил надежду. Можно было забивать один и проходить – только бы не пропустить. Счёт держался нулевой, пока не вышел Сулейманов на 75-й минуте. Через десять минут он сделал такое, после чего Константина Генича стоило, наверное, отвезти в больницу.
Увы, дальше «Краснодар» не прошёл. На последних минутах «Валенсия» всё-таки сделала счёт 1:1 и пробилась дальше. Но как же всё-таки было близко...
«Байер» - «Краснодар» 1:1 (первый матч - 0:0)
Лига Европы, 1/16 финала
Время на гол – 14 минут
Насчёт того, что «Краснодар» пройдёт «Байер» и в прессе, и в комментариях на спортивных ресурсах был почти один скепсис. Это было до «Валенсии», и никто не знал, как может выстрелить команда Мусаева. Зато все понимали, что такое «Байер» Петера Боса, команда которого иногда даже разматывала грандов бундеслиги.
Дома сыграли 0:0, на выезде долго бодались. Шапи заменил Игнатьева на 70-й минуте, и скоро «Краснодар» повёл в счёте.
Дальше был один пропущенный гол – но он ничего не решал. «Краснодар» пробился в 1/8.
«Порту» - «Краснодар» 2:3 (первая игра - 1:0)
3 квалификационный раунд Лиги чемпионов
Ушло времени на дубль – 34 минуты
После первого матча на «быков» почти никто не надеялся. «Порту» был мощен, не позволил себе забить в России, да и вообще не попадал в групповой этап Лиги чемпионов последний раз чуть меньше десяти лет назад. Тем более «Краснодар» в чемпионате был не особо стабилен. С тем же «Рубином» пришлось серьёзно помучиться во втором тайме.
Но с первых минут игры в Португалии оказался какой-то зверский «Краснодар». Виллена оформил быстрый гол (Сулейманов, кстати, подавал с углового), а ещё до перерыва Шапи оформил дубль, сделав счёт разгромным. И где был легендарный Пепе?
С русскими комментаторами этот матч мы не видели, поскольку были проблемы с трансляцией, но это же не самое главное. Главное, что, пропустив два мяча во втором тайме, «Краснодар» устоял. Победным голом стал второй мяч Шапи.
Теперь «Краснодар» и Сулейманова, который доказал, что может делать результат, не только выходя на замену, ждёт «Олимпиакос».
Теперь не только джокер. Пять матчей, которые сделал Шапи
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