ЦСКА и "Уфа" согласовали трансфер защитника Данилы Кругового.
Сам игрок предпочел перейти в ЦСКА, хотя также имел предложение от "Зенита". Футболисту и клубу осталось согласовать детали личного контракта. О трансфере будет объявлено на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что футболист приступил к обсуждению личного контракта с "Зенитом". При этом писали, что клубы уже договорились о трансфере игрока. Круговой перейдет в питерский клуб, но затем вернется в "Уфу", где на правах аренды будет играть до зимы.
Sport24
СМИ: ЦСКА и "Уфа" согласовали переход Кругового
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