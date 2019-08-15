По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга в нынешнее трансферное окно намерен заключить с игроком контракт и готов заплатить "Витессу"
3 миллиона евро.
Караваев поиграл за юношеские сборные России различных возрастов. На его счету 20 матчей в составе молодёжной сборной и 1 гол. Он является воспитанником ЦСКА.
Караваев за 3 млн евро может перейти из "Витесса" в "Зенит"
Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев может стать футболистом "Зенита", сообщает Omroep Gelderland.
Фото: Global Look Press
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