Тимур Аюпов: вы знаете габариты Заболотного. Как его можно столкнуть, чтобы он завалился?

После матча 6-го тура РПЛ против "Сочи" футболист "Оренбурга" Тимур Аюпов усомнился в правильности решения арбитра Михаила Вилкова назначить пенальти в ворота его команды.



- Позиция центрального защитника для меня непривычна, я больше игрок центра поля. Но с помощью ребят, думаю, всё прошло хорошо. Что просили делать, то я делал.



Если оценивать момент с назначением пенальти с моего ракурса, то я вообще не понял, за что был назначен 11-метровый. Судья обозначил, что был толчок руками, хотя, как мне показалось, мяч вообще перелетал через Заболотного, и он никак не мог его достать.



И плюс вы сами знаете габариты Заболотного. Как его так можно столкнуть, чтобы он завалился? Нужно посмотреть эпизод еще раз. Но мне показалось, что пенальти не было, - сказал Аюпов в интервью официальному каналу "Оренбурга" в Youtube.



