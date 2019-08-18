Сергей Семак: прошу прощения за мое излишне эмоциональное выражение

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак извинился за оскорбление судей после домашнего матча с "Ахматом".



Фото: ФК "Зенит"

"Футбол — это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов", - написал Семак.