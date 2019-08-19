» » Семак лайкнул комментарий болельщика с оскорблением арбитра Матюнина

Семак лайкнул комментарий болельщика с оскорблением арбитра Матюнина

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, который, по словам руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, извинился перед арбитром Алексеем Матюниным за оскорбление после матча с "Ахматом" (0:0), поставил лайки к некоторым комментариям, которые болельщики написали под его извинениями, опубликованными в Инстаграме.
Фото: ФК "Зенит"
Семак написал: "Футбол — это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов".

Однако, прямых публичных извинений в адрес арбитров не прозвучало - лишь извинения за то, что фраза попала в эфир.

Пост Семака собрал множество комментариев. Среди них и комментарий пользователя с ником zenitvskiy3 следующего содержания: "Таких эмоциональных выражений в каждом матче уйма, но акцент делается только на тех, что попали в эфир (и то не на всех) — абсурд… Браво, что извинились, несмотря на откровенное убийство команды, но для болельщиков Матюнин — все еще гондон".

Его Семак пометил отметкой "нравится".




Напомним, скандальная ситуация возникла из-за того, что в телеэфир попала фраза Семака "Не надо с этими козлами разговаривать", адресованная его помощнику, предъявлявшему после игры с "Ахматом" (0:0) претензии к судейской бригаде.

Вчера в программе "После Футбола" с Георгием Черданцевым руководитель департамента судейства и инспектирования Александра Егорова сообщил об извинениях, которые Семак принёс ему и арбитру Матюнину и попросил на этом закрыть тему. Однако тренер "Зенита" своим лайком сам помешал это сделать.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» - все самое интересное здесь!

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Автор:
Теги: Семак Зенит Матюнин Ахмат
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Источник: коммерческий директор "Спартака" Атаманенко покинет клуб
Нобель Арустамян: Тамез завтра пройдёт медобследование для "Спартака", сделка согласована 3
"Зенит" отдаст Кругового в аренду "Уфе" до зимы, сумма трансфера может составить 2,5 млн евро 2
Семак лайкнул комментарий болельщика с оскорблением арбитра Матюнина 16
Андрей Чернышов: Шюррле может стать ключевым игроком "Спартака" в матче с ЦСКА 2
Румменигге поблагодарил "Барселону" за переход Коутиньо
Агент Рибери: переговоры с "Локомотивом" находятся в наиболее активной стадии 6
Агент: этим летом Тельо не перейдет в "Краснодар". Возможно, вернемся к переговорам зимой
Алана Мамаева лишилась 75 тысяч рублей в результате мошенничества 6
Хасан Салихамиджич: Коутинью четко дал понять, что он хочет перейти именно в "Баварию" 1
Хенесс подтвердил, что покинет пост президента "Баварии"
"Сделаю все, чтобы Карасев больше не судил". Судейские скандалы в главном дерби 4
"Атлетико" отозвал жалобу по трансферу Гризманна в "Барселону"
Главный тренер "МЮ": где Погба, там всегда вопросы
"Торпедо" выходит на первое место. Обзор 9-го тура ФНЛ.
Данил Круговой сейчас проходит медицинский осмотр для "Зенита" 21
"МЮ" готов заплатить Рохо, чтобы он ушел
Гризманн все-таки не сможет получить "семерку" в этом сезоне
"Монако" готов предложить за Икарди 65 миллионов евро
Хердур Магнуссон: не могу дождаться того, чтобы выйти на поле и победить "Спартак" 7
Гус Тил: в Голландии знают, что Слуцкий раскачивается на кресле во время игры
Иржи Ярошик: игроки ЦСКА подойдут к дерби со "Спартаком" более голодными 1
"Брешиа" подписала контракт с Балотелли
Никола Влашич: у "Спартака" появились хорошие футболисты. Но один игрок не может делать всю игру команды 25
Томас Тухель: Неймар не уйдет из "ПСЖ", пока у нас не будет замены
Гус Тил: мне рассказывали, кто играл в "Спартаке" под 8-м номером 4
Гус Тил: слышал, что в России за "Спартак" болеют 50-60 млн человек. Это впечатлило 35
Гус Тил: нельзя сравнивать меня с Промесом 2
Гус Тил: Кононов хорош в тактике, он обладает голландским менталитетом 2
Месси восстановился после травмы
Все новости