Семак лайкнул комментарий болельщика с оскорблением арбитра Матюнина

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, который, по словам руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова, извинился перед арбитром Алексеем Матюниным за оскорбление после матча с "Ахматом" (0:0), поставил лайки к некоторым комментариям, которые болельщики написали под его извинениями, опубликованными в Инстаграме.

Фото: ФК "Зенит"

Семак написал: "Футбол — это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов".Однако, прямых публичных извинений в адрес арбитров не прозвучало - лишь извинения за то, что фраза попала в эфир.Пост Семака собрал множество комментариев. Среди них и комментарий пользователя с ником zenitvskiy3 следующего содержания: "Таких эмоциональных выражений в каждом матче уйма, но акцент делается только на тех, что попали в эфир (и то не на всех) — абсурд… Браво, что извинились, несмотря на откровенное убийство команды, но для болельщиков Матюнин — все еще гондон".Его Семак пометил отметкой "нравится".Напомним, скандальная ситуация возникла из-за того, что в телеэфир попала фраза Семака "Не надо с этими козлами разговаривать", адресованная его помощнику, предъявлявшему после игры с "Ахматом" (0:0) претензии к судейской бригаде.Вчера в программе "После Футбола" с Георгием Черданцевым руководитель департамента судейства и инспектирования Александра Егорова сообщил об извинениях, которые Семак принёс ему и арбитру Матюнину и попросил на этом закрыть тему. Однако тренер "Зенита" своим лайком сам помешал это сделать.