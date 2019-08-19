» » Роман Бабаев: Круговой уже всё объяснил в интервью. Хотя оно противоречит другому, но так бывает

Роман Бабаев: Круговой уже всё объяснил в интервью. Хотя оно противоречит другому, но так бывает

Гедиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал игру 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) и сорвавшийся переход игрока "Уфы" Данила Кругового.

«Не считаю, что провалились во втором тайме. Допустили роковую ошибку, пропустили контратаку. Это дерби, такое случается. Матч понравился болельщикам, был довольно зрелищным. Наши ребята играли неплохо, особенно в первом тайме, но не использовали свои моменты. А в таких матчах кто их не использует, тот проигрывает. Наверное, чуть больше ожидали от наших лидеров.

Дым от петард сбил настрой? Нет смысла гадать, что и почему. Конечно, это не красит наш футбол. Многие ходят на футбол с семьями и детьми. Но искать крайних в этой ситуации неправильно

Трансферы? Окно ещё открыто, будем стараться. Что касается сорванного трансфера Кругового, он уже все объяснил в своём недавнем интервью. Хотя оно противоречит другому интервью, но так бывает», — передаёт слова Бабаева «Чемпионат».


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Теги: Бабаев ЦСКА Круговой Спартак
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