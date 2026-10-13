Галактионов прокомментировал поражение от "Акрона"

Фото: ФК "Локомотив"

"Не получилось сыграть надежно, когда мы вели в счете. Мы забили гол, владели мячом, игра давалась. Но, к сожалению, из-за ошибки дали сопернику вернуться в игру", - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ"

Сегодня, 13 октября, "железнодорожники" принимали на своем стадионе тольяттинский "Акрон" в рамках группового этапа Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1, подопечные Михаила Галактионова потерпели поражение в серии пенальти - 1:3.Голом за "Акрон" отличился нападающий Артем Шуманский после ошибки защитника красно-зеленых Александра Сильянова.