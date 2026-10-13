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Матч 10-го тура РПЛ стал юбилейным для одного из капитанов "Балтики"

Полузащитник "Балтики" провел юбилейную игру за клуб.
Фото: ФК "Балтика"
В минувшее воскресенье, 11 октября, состоялся матч между "Ахматом" и "Балтикой" в 10-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном и завершилась нулевой ничьей.

Как сообщает пресс-служба "балтийцев", эта игра стала юбилейной для одного из капитанов калинингрдаской команды — Андрей Мендель достиг отметки в 50 игр за "Балтику".

31-летний полузащитник присоединился к калининградцам в сентябре 2024 года в качестве свободного агента.

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