Матч 10-го тура РПЛ стал юбилейным для одного из капитанов "Балтики"

Полузащитник "Балтики" провел юбилейную игру за клуб.

Фото: ФК "Балтика"

В минувшее воскресенье, 11 октября, состоялся матч между "Ахматом" и "Балтикой" в 10-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном и завершилась нулевой ничьей.



Как сообщает пресс-служба "балтийцев", эта игра стала юбилейной для одного из капитанов калинингрдаской команды — Андрей Мендель достиг отметки в 50 игр за "Балтику".



31-летний полузащитник присоединился к калининградцам в сентябре 2024 года в качестве свободного агента.