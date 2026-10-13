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"Сабах" впервые в своей истории победил в Лиге чемпионов

Азербайджанский "Сабах" одержал первую в своей истории победу в основном этапе Лиги чемпионов, обыграв пражскую "Славию" во втором туре.
Фото: ФК "Сабах"
Счет в матче открыл ямайский правый вингер Кахим Пэррис в начале второго тайма. В концовке встречи преимущество удвоил нападающий из Руанды Джой-Лэнс Микельс.

Лига чемпионов

Общий этап. 2 тур

Голы: Пэррис, 49, Микельс, 88.

"Сабах": Покатилов, Пухач, Маккарти, Сольве (Дашдамиров, 72), Зедадка, Лепиница, Рахмоналиев, Симич (Хайбулаев, 86), Ду Кейрос (Нвачукву, 73), Пэррис (Мбина, 73), Микельс.

"Славия": Маркович, Зима, Нгессан (Кубяк, 75), Голеш (Сулейман, 62), Айаоси, Провод, Садилек (Новак, 62), Мозес, Штурм, Влчек (Исифе, 73), Хоры (Хитил, 73).

Предупреждения: Симич, 14, Сольве, 66, Айаоси, 67, Зедадка, 74, Кубяк, 77.

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