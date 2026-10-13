"Разорвал "Локо". Мой мальчик!" Дзюба - о голкипере "Акрона"

"Тереховский Игнат - машина! Он четыре должен был отбивать, а отбил в итоге три. Просто разорвал "Локо". Мужчина, мой мальчик! Просто горжусь, дорогой мой", - сказал Дзюба в видео в своих социальных сетях.
Сегодня, во вторник, "Акрон" одержал гостевую победу над московским "Локомотивом" в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России по итогам серии пенальти (1:1, 3:1 - пен.).
Голкипер тольяттинского клуба вышел на матч в стартовом составе и провел на поле весь матч. На его счету 3 отбитых пенальти подряд в послематчевой серии.