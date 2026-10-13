"Динамо" одержало в этом сезоне РПЛ 6 побед подряд и повторило свой рекорд в чемпионатах России, сообщает пресс-служба московского клуба.
Ранее такие серии удавались командам Константина Бескова в 1995 году и Марцела Лички в сезоне-2023/24.
В минувшем, 10-м туре бело-голубые обыграли на выезде казанский "Рубин" со счетом 1:0. Подопечные Сандро Шварца набрали 22 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице.
"Динамо" повторило клубный рекорд в чемпионатах России
"Динамо" под руководством Сандро Шварца повторило исторический рекорд клуба.
Фото: ФК "Динамо"