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"Динамо" повторило клубный рекорд в чемпионатах России

"Динамо" под руководством Сандро Шварца повторило исторический рекорд клуба.
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" одержало в этом сезоне РПЛ 6 побед подряд и повторило свой рекорд в чемпионатах России, сообщает пресс-служба московского клуба.

Ранее такие серии удавались командам Константина Бескова в 1995 году и Марцела Лички в сезоне-2023/24.

В минувшем, 10-м туре бело-голубые обыграли на выезде казанский "Рубин" со счетом 1:0. Подопечные Сандро Шварца набрали 22 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице.

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