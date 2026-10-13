Голкипер "Акрона" - о победе над "Локомотивом": показали немного шоу

"Всем большой привет! После паузы на сборные вернулись, показали немного шоу. Порадовали вас. Дальше матчи чемпионата. Смотрите, болейте! Всем большой привет, всех обнимаю, с победой!" - сказал Тереховский в видео в Telegram-канале Кубка России.
Сегодня, 13 октября, состоялся матч четвертого тура группового этапа Кубка России между московским "Локомотивом" и тольяттинским "Акроном". Встреча проходила на "РЖД Арене". В основное время игры команды не смогли выявить победителя - 1:1.
В послематчевой серии пенальти выиграли гости - 3:1. Голкипер "Акрона" Игнат Тереховский отразил три удара подряд и принес своей команде победу.