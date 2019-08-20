» » Максим Деменко - о дерби "Спартак" - ЦСКА: побольше бы таких матчей! Игра держала в напряжении

Максим Деменко - о дерби "Спартак" - ЦСКА: побольше бы таких матчей! Игра держала в напряжении

Бывший игрок "Спартака" Максим Деменко поделился впечатлениями от матча 6-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:1).

"Побольше бы таких матчей! Игра держала в хорошем напряжении. Многие пишут, что первый тайм был не очень, но это не так, команды показали хороший футбол. Изначально я понимал, что для «Спартака» и для Кононова победа в игре с ЦСКА очень важна. Играли на своем стадионе, так что я предполагал такой результат.

Отлично, что Жиго так неожиданно подключается к атакам. Мы видели первый мяч, это действительно действия игрока, который очень хотел забить гол! Второй мяч тоже хороший, сыграл как нападающий, сразу поймал мяч на отскоке", - цитирует Деменко Sport24.ru.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Деменко Спартак ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Данил Круговой подписал контракт с "Зенитом"
Азар восстанавливается от травмы с опережением графика
Александр Егоров: матч "Спартак" - ЦСКА стал одним из лучших в судейской карьере Карасева, супер! 2
"Ахмат" обратился в КДК с просьбой отменить удаление Уциева 3
Андрей Ещенко: почему надо выделять одного лучшего? У нас все нормальные футболисты
Максим Деменко - о дерби "Спартак" - ЦСКА: побольше бы таких матчей! Игра держала в напряжении 2
Арбитры из Испании обслужат матч "Брага" - "Спартак" 2
Магуайр об оскорблениях в соцсетях: каждый аккаунт нужно подтверждать паспортом или водительским удостоверением
Василий Уткин о 50 тысячах за Сутормина: академия "Строгино" получила полведра мороженого 2
Алексей Маклаков: верю, что победа "Спартака" над ЦСКА - шаг к чемпионству 6
Футболист из Австралии рассказал о жизни до каминг-аута 1
Проигравшие в дерби. Сборная неудачников 6-го тура 4
Клаудио Маркизио отказался переходить в китайский клуб из-за его связей с "Интером" 1
Дмитрию Ефремову диагностирована травма "крестов" 24
Арьен Роббен: не хочу иметь с футболом ничего общего на протяжении шести месяцев в году
"Манчестер Юнайтед" осудил расистские оскорбления в адрес Погба в социальных сетях 1
Артем Ребров: такие вечера остаются в памяти надолго
Юрий Гаврилов: матч "Спартак" - ЦСКА был ничейный, красно-белым повезло 11
Рауль Рианчо: "Спартак" был лучше ЦСКА во всем
Валерий Кечинов: "Спартак" порадовал не только результатом, но и своей игрой
Игорь Шалимов: у "Спартака" была лишь надежда на индивидуальное мастерство 7
"Барселона" попытается арендовать Неймара с обязательством выкупа
"Ювентус" предложил "ПСЖ" Дибалу и €100 млн за Неймара 1
Директор "Арсенала" обещает активную работу клуба в зимнее трансферное окно
Алана Мамаева: "Гелик" ещё не продала. Не переживайте, у нас такой автопарк, словно богемный образ жизни ведём 3
Этот беспощадный Жиго. Сборная лучших игроков 6-го тура 1
Франк Рибери: готов к новому вызову 4
Сульшер считает, что 17-летний Гринвуд как завершитель атак лучше, чем Рэшфорд и Марсьяль
"Зенит" и "Рубин" заплатили за трансфер Сутормина по 50000 рублей? 45
Дмитрий Назаров спел о победе "Спартака" в дерби над ЦСКА 9
Все новости