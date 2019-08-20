Бывший игрок "Спартака" Максим Деменко поделился впечатлениями от матча 6-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:1).
"Побольше бы таких матчей! Игра держала в хорошем напряжении. Многие пишут, что первый тайм был не очень, но это не так, команды показали хороший футбол. Изначально я понимал, что для «Спартака» и для Кононова победа в игре с ЦСКА очень важна. Играли на своем стадионе, так что я предполагал такой результат.
Отлично, что Жиго так неожиданно подключается к атакам. Мы видели первый мяч, это действительно действия игрока, который очень хотел забить гол! Второй мяч тоже хороший, сыграл как нападающий, сразу поймал мяч на отскоке", - цитирует Деменко Sport24.ru.
Максим Деменко - о дерби "Спартак" - ЦСКА: побольше бы таких матчей! Игра держала в напряжении
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте