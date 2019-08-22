Тина Канделаки поздравила Дзюбу с днем рождения, сняв видео: очень тебя люблю. Твоя Тиночка

Канделаки поздравила Дзюбу с днем рождения, сняв видео: "Очень тебя люблю. Твоя Тиночка" pic.twitter.com/T843NVoqhn — Александр (@optaluna) August 22, 2019

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки поздравила с днем рождения нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу, которому сегодня, 22 августа, исполнился 31 год. По этому случаю Канделаки записала специальное видео и разместила его в соцсетях."Артем, прямо из зала, с любовью, с радостью, с нежностью: с днем рождения тебя, дорогой! Самый главный воин футбольного поля. Что я тебе могу сказать? Твоя сила, твоя энергия, твой кураж и твоя воля к победе вызывают исключительно уважение. Тебя можно любить, тебя можно уважать, тебя можно, наверное, даже ненавидеть. Но безразличным к тебе быть невозможно. Очень тебя люблю. Всегда на меня рассчитывай. Твоя Тиночка.Поздравляю моего большого друга и прекрасного футболиста Артема Дзюбу с днем рождения! Без тебя российский футбол был бы совсем другим, за это мы тебя и любим", — сказала Канделаки, публикуя видео в телеграме.