Как сообщает Hellas News, итальянский клуб освободил место в заявке для игрока не из Евросоюза, отдав хавбека из Буркина-Фасо Ива Батионо в аренду албанскому "Фламуртари", и хочет видеть в своем составе 20-летнего Глушенкова.
Футболист в нынешнем сезоне провел один матч за "Спартак-2" в ФНЛ.
"Верона" хочет подписать хавбека "Спартака" Глушенкова
Полузащитник "Спартака" Максим Глушенков может продолжить карьеру в Италии.
Фото: ФК "Спартак"
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