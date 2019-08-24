"Верона" хочет подписать хавбека "Спартака" Глушенкова

Полузащитник "Спартака" Максим Глушенков может продолжить карьеру в Италии.

Фото: ФК "Спартак"

Как сообщает Hellas News, итальянский клуб освободил место в заявке для игрока не из Евросоюза, отдав хавбека из Буркина-Фасо Ива Батионо в аренду албанскому "Фламуртари", и хочет видеть в своем составе 20-летнего Глушенкова.



Футболист в нынешнем сезоне провел один матч за "Спартак-2" в ФНЛ.