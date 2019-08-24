Сергей Семак: в Уфе, наверное, один из самых плохих стадионов в РПЛ

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (0:1)."В Уфу вернулся с прекрасными ощущениями, но результат, к сожалению, для нас на данном этапе неудачный. Будем работать дальше, чтобы в следующей игре смотреться лучше.Надеюсь, здесь удастся сыграть на новом стадионе, давно обещанном. Поздравляю ребят из "Уфы", они сегодня победу заслужили, с чем их и поздравляю.В Уфе, наверное, один из самых плохих стадионов в РПЛ. К сожалению, это так, как ни прискорбно. Конечно, "Уфа" заслужила новый стадион своими результатами. При мне и проект был, и его согласование было получено. Было желание построить действительно хороший стадион. К сожалению, пока ничего не происходит", – приводятся слова Семака в инстаграме на странице ProSport.