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Стали известны причины отказа Франка Рибери по поводу перехода в "Локомотив"

Агент французского полузащитника Франка Рибери, Жан-Пьер Берне, объяснил, почему Рибери решил выбрать "Фиорентину" вместо "Локомотива". Напомним, что возрастной футболист перешел в стан фиалок как свободный агент.
"Мы действительно вели переговоры с московским клубом. Предложение было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию. Семья для Рибери всегда была на первом месте, в итоге мы решили принять приглашение "Фиорентины", хотя по условиям оно было даже чуть хуже", — цитирует Берне "Рейтинг Букмекеров".

"Локомотив" предлагал Рибери двухлетний контракт с окладом 4 млн евро в год.


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Теги: Рибери Локомотив Фиорентина Трансферы
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