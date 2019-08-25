Стали известны причины отказа Франка Рибери по поводу перехода в "Локомотив"

Агент французского полузащитника Франка Рибери, Жан-Пьер Берне, объяснил, почему Рибери решил выбрать "Фиорентину" вместо "Локомотива". Напомним, что возрастной футболист перешел в стан фиалок как свободный агент.

"Мы действительно вели переговоры с московским клубом. Предложение было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию. Семья для Рибери всегда была на первом месте, в итоге мы решили принять приглашение "Фиорентины", хотя по условиям оно было даже чуть хуже", — цитирует Берне "Рейтинг Букмекеров".



"Локомотив" предлагал Рибери двухлетний контракт с окладом 4 млн евро в год.