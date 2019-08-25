Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов поделился впечатлениями от матча 7-го тура РПЛ с "Крыльями Советов".
"Сейчас нет простых соперников, а в Самаре вообще очень приличная команда, которая здорово играет дома. Тяжелейшая игра, пропустили гол в раздевалку в первом тайме. Но мы видим, что у команды уже есть характер. Во втором тайме побежали вперед, могли легко пропустить на контратаке, но этого не произошло! Отыграли пропущенный гол и в концовке вырвали победу.
Тяжелый календарь? В команде есть ротация, те игроки, которые подустали, сегодня были на скамейке, там и Бакаев, и Гулиев. А те, кто не играл в Браге, сегодня вышли в старте. Ничего страшного в этом графике нет, всю жизнь так было. Если ты играешь в еврокубках, то должен быть готовым к тому, что в середине недели играешь в Европе, а на выходных в чемпионате России. Так что не вижу здесь проблемы", - цитирует Кечинова Sport24.ru.
Валерий Кечинов - о победе "Спартака" в Самаре: у команды уже есть характер
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