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Гендиректор "Сочи" - о вызове Джанаева и Кудряшова: надеюсь, они принесут сборной пользу

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал вызов футболистов своей команды — защитника Федора Кудряшова и голкипера Сослана Джанаева — в состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного раунда к Евро-2020 с Шотландией (6 сентября, Глазго) и Казахстаном (9 сентября, Калилинград).

"Эмоции от вызова наших футболистов только положительные. Когда есть игроки, которые находятся у нас в клубе и могут играть за сборную, то, конечно, это хорошо. Надеюсь, там они будут играть и принесут пользу России. Как они отреагировали? У нас сегодня игра, а что, с кем, как, давайте потом.

Достаточно ли было для тренерского штаба трех матчей, которые Джанаев провел за "Сочи"? На матчах присутствовал тренер сборной России, он смотрел за игроками, по каким-то критериям он его отобрал. Но в матчах, которых он у нас играл, претензий к нему никаких не было. Надежно сыграл", - цитирует Рубашко Sport24.ru.


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Теги: Джанаев Кудряшов Сочи Сборная России
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