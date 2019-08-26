Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал вызов футболистов своей команды — защитника Федора Кудряшова и голкипера Сослана Джанаева — в состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного раунда к Евро-2020 с Шотландией (6 сентября, Глазго) и Казахстаном (9 сентября, Калилинград).
"Эмоции от вызова наших футболистов только положительные. Когда есть игроки, которые находятся у нас в клубе и могут играть за сборную, то, конечно, это хорошо. Надеюсь, там они будут играть и принесут пользу России. Как они отреагировали? У нас сегодня игра, а что, с кем, как, давайте потом.
Достаточно ли было для тренерского штаба трех матчей, которые Джанаев провел за "Сочи"? На матчах присутствовал тренер сборной России, он смотрел за игроками, по каким-то критериям он его отобрал. Но в матчах, которых он у нас играл, претензий к нему никаких не было. Надежно сыграл", - цитирует Рубашко Sport24.ru.
Гендиректор "Сочи" - о вызове Джанаева и Кудряшова: надеюсь, они принесут сборной пользу
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