» » Виктория Лопырева: уверена, что у Кононова со "Спартаком" все получится. Верила в это с самого начала

Виктория Лопырева: уверена, что у Кононова со "Спартаком" все получится. Верила в это с самого начала

Посол чемпионата мира 2018 года в России Виктория Лопырева прокомментировала тот факт, что после семи туров РПЛ пять команд — "Краснодар", "Спартак", "Ростов", "Локомотив" и "Зенит" — набрали по 14 очков. Также она оценила работу Олега Кононова в московском "Спартаке».

"Чемпионат России, как я и говорила после ЧМ, должен был дать определенный мощный импульс для развития российского футбола. Во-первых, наши игроки поймали кураж, почувствовали, как говорится, вкус, что такое играть на полных стадионах и на совершенно других скоростях. У нас появились свои кумиры, наши ребята теперь хотят быть похожими на Дзюбу, а не только на Месси и Роналду, поэтому это очень здорово. Также меня радует, что "Спартак" и "Ростов" находятся в лидерах чемпионата России, это не может меня не радовать как болельщицу.

Я очень рада за своего сокурсника Олега Кононова, потому что он очень хороший человек и профессиональный тренер, я связываю успехи его команды с тем, что он очень профессионально подходит к вопросу своей позиции тренера. Он очень много ездил по разным странам, смотрел, как происходит тренировочный процесс в различных местах. Безусловно, это не может не отразиться на результате, плюс мне кажется, что он может найти подход к игрокам, поэтому я верила с самого начала, что "Спартак" с Кононовым будет играть хорошо, даже были моменты, когда кто-то сомневался в нем. Мне кажется, что надо просто болеть, поддерживать и желать удачи своей команде. Я уверена, что у них все получится", - цитирует Лопыреву Sport24.ru.


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Теги: Лопырева Кононов Спартак
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