Тренер "Боруссии": Шюррле после перехода в "Спартак" сохраняет шансы на возвращение в сборную Германии

Тренер академии дортмундской "Боруссии" Петер Вазински считает, что полузащитник Андре Шюррле, перешедший из немецкого клуба в московский "Спартак" на правах годичной аренды, сохраняет шанс на возвращение в сборную Германии по футболу. С марта 2017 года полузащитник не получает вызов в национальную команду.

фото: официальный сайт ФК "Спартак"





После перехода в "Спартак" 28-летний футболист забил два гола и отдал две голевые передачи в семи встречах. "Мы знакомы с Андре, но мне сложно оценивать его трансфер, об этом лучше спросить у него самого. Могу сказать, что после переезда в Россию он останется на виду у тренеров сборной. Конечно, шансы на возвращение в сборную Германии у него сохраняются", — сказал Вазински в интервью РИА Новости После перехода в "Спартак" 28-летний футболист забил два гола и отдал две голевые передачи в семи встречах.