Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал свою дальнейшую судьбу.
"3 сентября будет общее собрание представителей клубов РПЛ. Если меня позовут, я с удовольствием приду", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Слухи о возможной отставке Егорова также отверг директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.
"Недавно в СМИ была публикация, что клубы РПЛ решат судьбу Егорова. Но РПЛ не может уволить Егорова. Судьба Егорова зависит напрямую только от президента РФС, а не от клубов РПЛ. Но мы уважаем их право обсудить все темы", — заявил Мельников.
РФС: РПЛ не может уволить Егорова, его судьба зависит только от президента РФС
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