Бывший форвард "Москвы", "Динамо", "Амкара" и сборной Словакии Мартин Якубко оценил уровень чемпионата России.
"Не хочу говорить, что было лучше или хуже. Футбол очень быстро меняется, возрастает скорость. Сейчас много факторов влияет на игру. Если в целом, то мне кажется, что уровень российской Премьер-лиги чуть-чуть упал за последние два-три года. Но это мое личное мнение.
Я пристально наблюдаю за всем российским чемпионатом. У меня дома есть российское телевидение, где показывают матчи РПЛ. Не могу сказать, что я смотрю все встречи каждого тура, но очень много игр охватываю. В курсе того, что у вас тут происходит", — цитирует Якубко News.ru.
Мартин Якубко: уровень РПЛ чуть-чуть упал за последние 2-3 года
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