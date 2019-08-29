Александр Медведев: у "Зенита" были переговоры по Миранчукам, но сейчас они отложены

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб в летнее трансферное окно вёл переговоры о переходе из "Локомотива" братьев Миранчуков.

Фото: ФК "Локомотив"