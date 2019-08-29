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Александр Медведев: у "Зенита" были переговоры по Миранчукам, но сейчас они отложены

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб в летнее трансферное окно вёл переговоры о переходе из "Локомотива" братьев Миранчуков.
Фото: ФК "Локомотив"
"В это трансферное окно мы тему с Миранчуками закрыли. Теперь это вопрос будущего. Не нашли взаимопонимания. Здесь вопрос не только суммы. "Локомотиву" нужны игроки под Лигу чемпионов. Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены. Не исключено, что зимой к этим переговорам можем вернуться снова", — цитирует Медведева "Спорт-экспресс".

Ранее в СМИ сообщалось, что Алексей Миранчук стал приоритетной трансферной целью "Зенита". Сине-бело-голубые предлагали за 23-летнего хавбека "железнодорожников" чуть более 20 млн евро.


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Теги: Миранчук Ан. Миранчук Ал. Зенит Локомотив Медведев
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