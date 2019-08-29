Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев порадовался, что железнодорожникам на групповом этапе Лиги чемпионов предстоит сыграть с "Ювентусом", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.
"Нам попался "Ювентус", а я всю жизнь мечтал сыграть против Криштиану Роналду! С нетерпением жду матчей против «Юве»! Криш, иди сюда! (смеется)", - цитирует Игнатьева ФК "Локомотив".
Владислав Игнатьев: всю жизнь мечтал сыграть против Роналду! Криш, иди сюда!
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