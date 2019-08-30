"Не ожидал такой бездарной игры от "Спартака". Да, у команды нет еще сыгранности, нет рисунка и нет класса, как такового. Но чем понравился "Спартак" в матчах с ЦСКА и "Крыльями", — это эмоциями. У футболистов были эмоции: они хотели нравиться зрителям, хотели выигрывать. Мы этого не увидели, за исключением 10-15 минут в середине первого тайма. Понсе не использовал отличный момент. Но этот эпизод говорит о том, что он не обладает достаточным классом. Там дальше стоял Бакаев, поднял две руки, просил передачу, Понсе его даже не увидел. Затем тут же головой бил Жиго. Не использовали два момента.
Но хочу сказать о другом. Когда ты проигрываешь 0:2, понятно, что четыре уже не забить. Но все равно, надо уважать зрителей, полностью заполнивших стадион, огромную армию болельщиков у телеэкранов. И вот здесь я не увидел самого главного, что "Спартак" вышел на поле рвать. Больше всего меня возмутило безволие, с которым игроки "Спартака" провели второй тайм. И забитый в концовке гол этого впечатления не изменил. Они не показали болельщикам, что играют за них и для них.
Я говорил перед матчем, что "Спартак" вряд ли выйдет в групповой этап. Причина одна: "Спартак" почти наверняка пропустит, а три точно не забьёт. Но получилось еще хуже", — приводит слова Ловчева "Советский спорт".
Евгений Ловчев: не ожидал такой бездарной игры от "Спартака", у команды нет еще сыгранности, нет рисунка и нет класса
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал поражение красно-белых в противостоянии раунда плей-офф Лиги Европы с "Брагой".
фото: Sportbox
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