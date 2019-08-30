"Локомотив" пожелал здоровья Спахичу, пострадавшему в ДТП

"Локомотив" пожелал здоровья бывшему защитнику московского клуба Эмиру Спахичу, попавшему в ДТП.Автомобильная авария, в которой пострадал босниец, произошла недалеко от города Гацко. 39-летнего Спахича на вертолете вооруженных сил доставили в Сараево для оказания медицинской помощи. Защитник получил травмы грудной клетки и ребер. Как сообщил Футбольный союз Боснии и Герцеговины, несмотря на то, что ситуация серьезная, жизни Спахича не грозит опасность и его состояние стабильно."Желаем здоровья, Эмир!" — такая запись была опубликована в официальном твиттере железнодорожников.