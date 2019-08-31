Президент "Оренбурга": слова Евсеева о том, что мы дочерний "Газпром", неприемлемы
Президент "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал слова главного тренера "Уфы" Вадима Евсеева.
фото: официальный сайт ФК "Оренбург"
"Думаю, подобные выражения со стороны главного тренера Евсеева, о том, что мы дочерний "Газпром", неприемлемы. Человек, видимо, не владеет информацией. Мы почти не имеем отношения к "Газпрому", помимо него у нас еще пять учредителей", — сказал Кияев Sport24.
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