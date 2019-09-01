Аяз Гулиев: причина поражения "Спартаку" — не забили свои моменты

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев подвёл итоги матча 8-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:1).

Фото: ФК "Спартак"

"Мои мысли не связаны с вопросом, почему меня заменили. Думаю только о том, почему мы проиграли. Не знаю… Плотный календарь и сил не хватило? Это, конечно, есть. Но я бы не сказал, что это основной момент. Не забили свои моменты, не сделали стопроцентных подходов, которые могли бы реализовать. В этом основная причина конкретно в данном матче, я думаю", — сказал Гулиев в эфире "Матч ТВ".