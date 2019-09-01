Геннадий Орлов: Ларссон, Тиль и Шюррле не тянут "Спартак". А ведь за них заплатили такие деньги

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о новичках "Спартака" легионерах Андре Шюррле, Гусе Тиле и Джордане Ларссоне. Красно-белые в матче 8-го тура РПЛ уступили "Зениту" (0:1).

Джордан Ларссон Фото: "Спорт-Экспресс"