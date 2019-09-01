"Шюррле? А на какой позиции изначально вышел Шюррле? Центрфорварда, так? Он абсолютно не может выполнять эту роль — по определению. Немец получал мяч только на фланге, а остроты от него в центре не было! Ракицкий, Иванович, Барриос ему ничего не позволили. Атака "Спартака" оказалась без наконечника. Беззубая атака с Шюррле на острие. Он хорош между линиями.
Тиль? Знаете, в чём его проблема? В первом тайме Тиль взорвался в двух-трёх моментах. А потом выпал. То же самое можно сказать и о Ерохине. Включился, затем потерялся. Не держат они темп, не держат… Физически не готовы. Тиль, видимо, не тренирован. Играет только эпизодами.
Бакаев активный, задаёт тон. А вот Ларссон, Тиль, Шюррле… Не знаю… Да вы и сами видите. Они не тянут "Спартак". А ведь за них заплатили такие деньги, чтобы они решали в принципиальных матчах", – приводит слова Орлова "Спорт-экспресс".
Геннадий Орлов: Ларссон, Тиль и Шюррле не тянут "Спартак". А ведь за них заплатили такие деньги
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о новичках "Спартака" легионерах Андре Шюррле, Гусе Тиле и Джордане Ларссоне. Красно-белые в матче 8-го тура РПЛ уступили "Зениту" (0:1).
Джордан Ларссон Фото: "Спорт-Экспресс"
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