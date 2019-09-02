"Наверное, Кононов, чувствует себя спокойно, потому что есть кредит доверия от руководства. Вылетели из Лиги Европы, ну и вылетели. Мне тяжело говорить со стороны. Я изначально не понимал, зачем пригласили Кононова в "Спартак". Но хочу сказать, что тренер не играет, играют футболисты, будет Кононов или не будет, придет другой, но какая разница? На скамейке "Краснодара" не было Мусаева, когда они обыгрывали "Порту. Какой тренер, елки-палки?
По вчерашней игре я бы не сказал, что игроки "Спартака" сильно уступали "Зениту", справедливо было бы, если матч завершился ничьей. Питерцы особо ничего не показали, только сумасшедший удар Жиркова, ему уже сколько лет… Видно, что у него есть класс, а кому-то это не дано, чтобы бы там не делали. Юра, по-моему, начинал, когда я завершал и до сих пор играет, застал меня. В нашем чемпионате до сих пор бы играли Игнашевич с Березуцкими, если бы захотели, просто сейчас время другое. С сумасшедшими зарплатами не к чему это делать", — сказал Мостовой в беседе с Sport24.
Александр Мостовой: играет не тренер, играют футболисты. Будет Кононов или нет, придёт другой, какая разница?
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение команды от "Зенита" (1:0) в матче 8-го тура российской Премьер-Лиги.
Фото: Getty Images
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