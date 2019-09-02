» » Александр Мостовой: играет не тренер, играют футболисты. Будет Кононов или нет, придёт другой, какая разница?

Александр Мостовой: играет не тренер, играют футболисты. Будет Кононов или нет, придёт другой, какая разница?

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение команды от "Зенита" (1:0) в матче 8-го тура российской Премьер-Лиги.
Фото: Getty Images
"Наверное, Кононов, чувствует себя спокойно, потому что есть кредит доверия от руководства. Вылетели из Лиги Европы, ну и вылетели. Мне тяжело говорить со стороны. Я изначально не понимал, зачем пригласили Кононова в "Спартак". Но хочу сказать, что тренер не играет, играют футболисты, будет Кононов или не будет, придет другой, но какая разница? На скамейке "Краснодара" не было Мусаева, когда они обыгрывали "Порту. Какой тренер, елки-палки?

По вчерашней игре я бы не сказал, что игроки "Спартака" сильно уступали "Зениту", справедливо было бы, если матч завершился ничьей. Питерцы особо ничего не показали, только сумасшедший удар Жиркова, ему уже сколько лет… Видно, что у него есть класс, а кому-то это не дано, чтобы бы там не делали. Юра, по-моему, начинал, когда я завершал и до сих пор играет, застал меня. В нашем чемпионате до сих пор бы играли Игнашевич с Березуцкими, если бы захотели, просто сейчас время другое. С сумасшедшими зарплатами не к чему это делать", — сказал Мостовой в беседе с Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Мостовой Спартак Москва Кононов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Гаджибеков на правах аренды перейдет в "Нижний Новгород"
РПЛ: вопрос с внедрением Fan ID решен
Игорь Шалимов — о "Спартаке": не вижу кризиса у команды в чемпионате России
Егор Титов — о последнем месте "Енисея" в ФНЛ: рыба гниёт с головы 3
Фернандеш в "Краснодаре", Сантос - в ЦСКА! Что творится в последний день трансферного окна? 1
"Краснодар" официально объявил о переходе Мануэля Фернандеша 4
Ветераны "Спартака" посетили школу, в которой учился Фёдор Черенков 1
"Рубин" пополнился полузащитником "Ростова" Александром Зуевым
Дзюба выложил картинку, где лев душит кабана и подписал "Злопыхатели, тссс" 13
Лукас Сантос успешно прошёл медобследование и сегодня подпишет контракт с ЦСКА 32
Неймар устроил стычку с одноклубником на тренировке "ПСЖ" 1
Станислав Черчесов: не бывало такого, чтобы в ресторанах говорили "счёт закрыт", наоборот, "двойная цена"
Александр Мостовой: играет не тренер, играют футболисты. Будет Кононов или нет, придёт другой, какая разница? 9
Бил, бью и буду бить по-немецки. Сборная неудачников 8-го тура
Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия перешёл в швейцарский "Сьон" 1
Станислав Черчесов: у меня был разговор с Оздоевым и Джикией. Сейчас инцидент исчерпан
Николай Комличенко: не могу сейчас ответить на вопрос о переходе в ЦСКА. Завтра всё узнаем 21
"Крылья Советов" подписали защитника "Бенфики" Виталия Лысцова 1
Нобель Арустамян рассказал об интересе "Динамо" к форварду "Севильи" 5
Арбитр Турбин получил "неуд" за работу на матче между "Арсеналом" и ЦСКА 7
Александр Самедов: не думаю, что у "Спартака" сейчас спад, может требуется чуть больше времени на сыгранность
Александр Соболев не покинет "Крылья Советов" до зимнего трансферного окна
"Мордовия" расторгла контракт с Константином Базелюком. Он пробыл в команде два месяца 6
Станислав Черчесов: вероятность того, что сборная России рано или поздно станет чемпионом мира, существует 2
Сборная России провела тренировку без Дениса Черышева и Александра Головина 2
"Если вы не будете побеждать, я умру". Фанат "Енисея" объявил голодовку из-за поражений команды 1
Нобель Арустамян: Мануэл Фернандеш находится в Краснодаре, уже готова сделка на один год 1
Михаил Боярский: психологическое преимущество у "Зенита", побеждён извечный наш соперник в Москве после долгих лет 1
Главный тренер сборной России не исключил возвращение Игоря Акинфеева в национальную команду 6
Станислав Черчесов: я не вызвал в сборную Чалова, но ещё до этого сам ему позвонил и объяснил ситуацию 25
Все новости