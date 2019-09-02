"Краснодар" объявил о подписании контракта с Мануэлом Фернандешем. Соглашение с полузащитником заключено до конца сезона.
"В настоящий момент все детали перехода Мануэла Фернандеша в "Краснодар" согласованы. 33-летний полузащитник успешно прошёл медицинское обследование и подписал с "быками" личный контракт. Он перешёл в "Краснодар" в статусе свободного агента", — говорится в официальном заявлении "быков".
"Краснодар" официально объявил о переходе Мануэля Фернандеша
Соглашение с полузащитником заключено до конца сезона.
фото: Sportbox
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