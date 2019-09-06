"Краснодар" пока не отзывал заявление о расторжении контракта Павла Мамаева
Председатель палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров Виктор Березов сообщил о том, что "Краснодар" не отзывал заявление о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.
Фото: Тимкив Виталий / ТАСС
"Заявление "Краснодара" о расторжении контракта Мамаева все еще находится в производстве палаты, клуб его не отзывал. Если решение по УДО вступит в силу через 10 дней, то в конце сентября рассмотрим заявление. Точная дата будет известна, когда Мамаев выйдет на свободу, и мы согласуем все со всеми арбитрами и сторонами. Затягивать рассмотрение не будем", — приводит слова Березова Sport24.
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