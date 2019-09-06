"Краснодар" пока не отзывал заявление о расторжении контракта Павла Мамаева

Председатель палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров Виктор Березов сообщил о том, что "Краснодар" не отзывал заявление о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

Фото: Тимкив Виталий / ТАСС