"Мамаев сможет вернуться в большой футбол. Я уверен, что у Павла все будет хорошо. Начнет играть — будет видно, сможет ли попасть в сборную. Главное, чтобы сейчас он вернулся к семье, домой. Уверен в его сильном духе, даже эта ситуация подтверждает этот факт. Павел еще долго сможет профессионально играть.
Не стал бы сравнивать эту историю с историей Стрельцова: разные эпохи. Произошедшее должно пойти на пользу Мамаеву. Думаю, определенная переоценка ценностей произошла", — цитирует тренера "Рейтинг Букмекеров".
Первый тренер Мамаева: Павел сможет вернуться в большой футбол. Я уверен, что у него все будет хорошо
Владимир Волчек, первый тренер полузащитника Павла Мамаева, прокомментировал условно-досрочное освобождение футболиста из исправительной колонии.
Фото: "Рейтинг Букмекеров"
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