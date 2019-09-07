«Я расскажу просто буквально случай из жизни, когда я находился в СИЗО. Не буду называть фамилию, пусть он, если прочтет это, узнает. Человек выступает на программе, я не знаю, Первый канал либо «Россия», когда собирались, все обсуждали. Это именно после суда были у них заседания, Малахов, по-моему, это был. И вот там человек прямо откровенно называет плохими словами нас, несмотря на то, что это наши ведущие каналы. И потом, когда меня вывозили, у меня с ногой была проблема, я его встретил в больнице.
Этот же человек приехал лечиться от пьянки. То есть, увидев меня, вот я дословно, клянусь, он сказал, что, «ой, ребят, мы так за вас переживаем, вот быстрее бы вы освободились, дай бог семьям всего», вот так. Что мне ему сказать? Я говорю: «Я видел твои репортажи, разговаривать с тобой…» Недавно он говорил так, а сейчас он мне в лицо вот так говорит. Но я же видел всю эту трансляцию. Вот это все просто отношение. И как к ним относиться? Это не лицемерие. Это трусливость», — сказал Кокорин в интервью радиостанции Говорит Москва.
Кокорин рассказал о встрече с человеком, нелицеприятно высказывавшемся о нём и Мамаеве в программе Малахова
Нападающий Александр Кокорин, в отношении которого суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении, рассказал, как во время пребывания в СИЗО встретил человека, который до этого в программе Андрея Малахова нелицеприятно высказался в адрес Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, но при встрече говорил другие слова.
Фото: "Рейтинг букмекеров"
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