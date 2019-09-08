Сегодня в ресторане Александра Самедова прошел благотворительный день фонда Артема Реброва "Своими глазами".
В ходе мероприятия состоялся благотворительный аукцион. Среди лотов были игровые майки "Спартака" и сборной России с автографами игроков, также различные мячи и фотографии с автографами московского "Спартака" в том числе и с чемпионом мира-2014 Андре Шюррле.
"Совместно с Артемом попробовали и сделали такое мероприятие. Как прошло? Не знаю, это людям оценивать такую идею, но вроде все прошло хорошо и всем людям понравилось. Здесь часто бывают футболисты, вот Павлюченко был здесь, он вообще VIP-клиент, через день тут бывает, также Виталий Денисов тут присутствует, он прилетел на два дня. Мы рады, что можем в нашем кругу делать такие благие вещи. Здорово, что есть такие благотворительные дела, то, что делает Артем — это хорошее дело, а помочь ему в таком деле, это приятно", - цитирует Самедова Sport24.ru.
"Мы как-то вместе летели в самолете с Александром и его женой Юлией. Разговорились и они сами предложили идею организовать сегодняшнее мероприятие в их ресторане с бургерами. Мы все вместе организовали, Александр приготовил свои лоты, я свои. Смысл в том, что болельщик получает то, что связано с "Спартаком" а фонд деньги на пожертвование. Я иногда прошу наших футболистов какие-то вещи на аукцион, они с удовольствием соглашаются, а иногда и сами приезжают на мероприятия.
Самый дорогой лот? Футболки Роналду и Буффона. На лот футболка Буффона ушла в районе 300 тысяч рублей, а Роналду 170 тысяч где-то. Сегодня моя клубная спартаковская футболка ушла в районе 20 тысяч рублей", — сказал Ребров.
Самедов и Ребров провели совместный благотворительный аукцион
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