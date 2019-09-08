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Василий Кикнадзе: Мурило - бизнес-проект с расчётом на продажу через 2-3 года

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, зачем клуб приобрёл защитника Мурило Серкейру.
Фото: "Чемпионат"
"На трансферном комитете обсуждался вопрос при Юрии Палыче. Решение запротоколировано: мы рассматриваем эту покупку как один из возможных бизнес-проектов. У меня было прямое поручение. Что значит: Мурило – бизнес-проект? Мы его взяли с расчётом на продажу через 2-3 года.

У меня была объёмная информация по этому игроку. Кстати, в прошлом году Желько Тадич предлагал "Локомотиву" этого же игрока. Сейчас можно сколько угодно писать в сети, что купили и посадили его на скамейку – пустая трата денег. Хотя игры с "Ростовом" и "Динамо" показали, что нам нужны быстрые защитники. А впереди Лига чемпионов. Мы создали возможность для тренеров, а пользоваться ею или нет – решать тренерского штабу. Но я никогда в жизни не скажу Сёмину, что кого-то надо поставить в состав. Если вдруг Мурило не заиграет, то мы как минимум эти деньги вернём", - цитирует Кикнадзе "Чемпионат".


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Теги: Кикнадзе Мурило Локомотив
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