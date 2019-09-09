"Да, подписал контракт с компанией Мендеша. С его представителями. Зимой была конкретика. Так что прошлой зимой я мог уйти, как я понимаю, в "Эвертон". Но я не хотел. Потому что зимой это бы неправильно было. Мы должны были стать чемпионами России. Все к этому шло. И как выяснилось, правильно сделал, что не ушел. А летом я действительно надеялся, что что-то будет. Но конкретики, к сожалению, не было. Возможны были аренды. Возможно, еще что-то. Но только разговоры. А чтобы просто запихнуть меня… я так не хотел. Ну и помимо того, что конкретики не было, в беседах с руководством "Зенита" услышал приятные слова и решил, что будет правильно остаться.
Вообще, очень много факторов. И то, что не было конкретики, и то, что в команде у нас очень хорошая атмосфера сейчас, химия определенная с ребятами. Нравится с тем же Себой Дриусси взаимодействовать. С Сердаром Азмуном. Со всей нашей линией атаки. Не хотелось все это терять. У нас очень хорошая команда, хороший коллектив. И когда Себа травмировался, первым, кто забил тревогу, был я. Еще в матче с "Динамо". Только потом все поняли. Когда один из ключевых фундаментальных футболистов выпадает, нам становится тяжело", - цитирует Дзюбу Sport24.
Артем Дзюба назвал клуб АПЛ, в который мог перейти зимой
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о сотрудничестве с агентом Жорже Мендешем, а также о нежелании переходить в "Эвертон".
Фото: ТАСС
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