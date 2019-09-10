Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев признался, что не обижается на решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать его в команду.
"Обиды нет и быть не может, ведь прошло только 8 туров чемпионата России. Если вернуться назад, отмотать 8 туров, даже тогда не мог представить, что пойдут слухи про вызов в сборную.
Вот если проведу так хотя бы половину сезона, то тогда можно еще подумать, что меня могут вызвать. Сейчас - нет", - цитирует Соболева "Матч ТВ".
Александр Соболев: если проведу так хотя бы половину сезона, то можно будет подумать о сборной
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