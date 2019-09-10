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Александр Соболев: если проведу так хотя бы половину сезона, то можно будет подумать о сборной

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев признался, что не обижается на решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать его в команду.

"Обиды нет и быть не может, ведь прошло только 8 туров чемпионата России. Если вернуться назад, отмотать 8 туров, даже тогда не мог представить, что пойдут слухи про вызов в сборную.

Вот если проведу так хотя бы половину сезона, то тогда можно еще подумать, что меня могут вызвать. Сейчас - нет", - цитирует Соболева "Матч ТВ".


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Теги: Соболев Крылья Советов
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