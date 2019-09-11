Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему сорвался переход нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко, и сообщил, что клуб может снова попробовать оформить трансфер 24-летнего россиянина.
"Это была высокооплачиваемая аренда. Она предусматривала обязательную опцию выкупа, если футболист проведет определенное — разумное — количество игр. Мы полагали, что такой вариант должен устроить коллег из чешского клуба, но почему-то не устроил.
Футболист доказал свой уровень беспрецедентным количеством мячей в чемпионате Чехии. Какой бы ни был уровень этой лиги, 29 мячей — это серьезно. Но исходя из нашей модели игры и стиля Комличенко, у нас были определенные сомнения. Не хотелось иметь футболиста на длинном контракте, недовольного тем, что он не получает игровой практики. У клуба в этом случае был бы недешевый актив, который не приносит пользы. Поэтому посчитали разумным попробовать договориться на аренду. Но мы предлагали большие деньги за нее — почти 20% от суммы трансфера. А обязательная опция выкупа не оставляла нам возможности поматросить и бросить.
Зимой мы, возможно, вернемся к этому вопросу. Но это не гарантия. При этом я еще раз подчеркну: Комличенко очень хорошо зарекомендовал себя, и вызов в сборную это подтверждает. Но не факт, что ЦСКА стал бы его командой", - цитирует Бабаева "Чемпионат".
В ЦСКА сообщили, что зимой могут снова попытаться заполучить Комличенко
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»