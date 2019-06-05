Бекао договорился с «Удинезе» ещё зимой, по Соболеву даже не стали разговаривать. Интервью гендиректора ЦСКА

Футболисты из европейских чемпионатов не так охотно смотрят в сторону России
- Оценка летней заявочной кампании для ЦСКА? К сожалению, из того, что планировали, получилось не всё. Четвёрка с минусом. Она может превратиться в тройку, а может и в пятёрку — в зависимости от того, как новички проявят себя.
Для меня стало откровением, что футболисты из европейских чемпионатов не так охотно смотрят в сторону России. Если, конечно, не предлагать каких-то сумасшедших денег — но это не наш формат. Понимаю, что это может быть связано с Лигой чемпионов, в которой мы в этом сезоне не участвуем.
Раньше мы не сталкивались с тенденцией, что футболисты просто не хотят ехать в Россию – при том, что сами не являются гражданами Евросоюза. Это были и африканцы, и латиноамериканцы, играющие в европейских чемпионатах.
Дело в уровне чемпионата России или именно в стране, где им пришлось бы жить?
В большей степени, второе.
Комличенко не приехал, потому что «Млада» хотела только продажу
- Можем ли вернуться к варианту с Комличенко зимой? Можем. Сейчас, к сожалению, банально не удалось договориться с клубом.
Если упрощать, мы предлагали аренду, а «Млада» настаивала исключительно на продаже. Но это была высокооплачиваемая аренда. Она предусматривала обязательную опцию выкупа, если футболист проведет определённое – разумное — количество игр.
В чем заключались риски? Футболист доказал свой уровень беспрецедентным количеством мячей в чемпионате Чехии. Какой бы ни был уровень этой лиги, 29 мячей – это серьезно. Но, исходя из нашей модели игры и стиля Комличенко, у нас были определённые сомнения. Не хотелось иметь футболиста на длинном контракте, недовольного тем, что он не получает игровой практики.
Мы долго обсуждали тему Комличенко с тренерским штабом. Он мог не подойти под схему игры, а переделывать весь рисунок игры под одного футболиста – утопия.
Финансовые запросы самого футболиста? С ним и агентами мы договорились достаточно быстро на адекватных условиях.
Жонатас, Соболев и Круговой
- Рассматривали ли мы нападающего из России? До обсуждения даже не дошло. Нам говорилось: «Чтобы вы не тратили время, сразу скажем, что продавать игроков мы не заинтересованы». Один из вариантов был с Александром Соболевым из «Крыльев»? Да.
Предлагали ли Жонатаса? Возможно, предлагали селекционерам, но они даже решили не доводить это до меня, сами всё понимая. Он был неплохим нападающим, нам забивал, когда играл за «Рубин». Но всему своё время.
Возвращение Кругового в «Зенит»? Такое случается, я не сильно удивился, не в первый раз. Всё-таки денежные знаки — это один из самых серьёзных мотиваторов. Лучше ничего пока не придумали.
Возможно, что у Кругового уже сейчас был бы шанс. Потому что пока на этой позиции у нас кто только не играет, но только не классический левый защитник.
Большой проблемы для клуба это не представляет. Не тот вариант, о котором стоит сильно жалеть. Позиция нападающего, да... Обида на «Зенит»? Решили, как решили. Я буду рад ошибиться, но мне кажется, что Круговой не будет играть за «Зенит». Но это их право вести такую политику, покупать столько игроков. Обиды никакой нет.
Джанаева не стали брать из-за реакции фанатов
— Сослан – хороший вратарь, хороший парень, наш воспитанник. Помню период, когда он остался без клуба. Мы ему помогали, чем могли. Он тренировался на наших объектах и так далее. Появилась хорошая возможность отпустить Помазуна в аренду, чтобы он получал игровую практику, у нас должен был появиться второй вратарь.
С Джанаевым были очень близки, но не получилось по ряду причин. Не буду скрывать, что не самую последнюю роль в этой истории сыграла реакция болельщиков.
Виной ли тому его «спартаковское» прошлое? Да. Хотя, на мой взгляд, наши фанаты чересчур эмоционально воспринимают эту клубную принадлежность в данной ситуации. В случае с Сосланом, честно говоря, я в последнюю очередь подумал о том, что он играл в «Спартаке». По воле судьбы даже ошибался в дерби с нами, наш воспитанник. Это был не единственный фактор, но один из существенных.
Конкретно по Сослану рассказывали какие-то истории. Кто-то кого-то обидел, кто-то на кого-то косо посмотрел, бросил неосторожную фразу в интервью. Болельщики это запомнили. У нас этого и в мыслях не было: воспитанник ЦСКА, за «Спартак» сыграл не так много.
ЦСКА мог потерять Фернандеса этим летом
- Марио Фернандес и «Зенит»? Было очень достойное предложение. Но я могу только ещё раз восхититься Марио. Он по своему спортивному уровню и характеру – беспрецедентен. Фернандес сразу сказал, что хочет остаться в ЦСКА, что никакие финансовые аспекты его не интересуют. Хотя понятно, что если бы трансфер в «Зенит» состоялся, то его зарплата существенно бы увеличилась. При этом Марио дал понять, что если ЦСКА этот трансфер выгоден, то он готов подчиниться решению руководства. Я с таким ещё не сталкивался.
Предложения из топовых лиг? Их было несколько. Не от грандов – «Барселоны» или «Реала». От клубов следующего эшелона, которые регулярно играют в еврокубках. Но Марио никуда не хочет уходить.
Бекао договорился с «Удинезе» ещё зимой
- Научила ли чему-нибудь история с Бекао? А чему она могла научить? Либо идти на прямое нарушение регламента – подписывать полноценный трудовой договор и прятать его. Но если это всплывёт, клубу грозят серьёзные санкции. Кто-то, может, так и делает. Но тут вопрос в другом. Когда стало известно, что Бекао подписал контракт с «Удинезе», мы от итальянских коллег получили инсайдерскую информацию, что Родриго принципиально договорился с «Удинезе» обо всём ещё в конце декабря-начале января. Неприятно, чувствуешь себя лохом, по-другому тут не скажешь. Это хороший урок. Другое дело, зачем вести такую двойную игру. Можно догадаться, что мы были запасным вариантом, если с «Удинезе» не получится. Но мы не святые, чтобы оценивать чьи-то моральные качества.
Но Бекао признавался главному тренеру в нежелании уходить, бил себя в грудь, говорил: «Только ЦСКА, просто решите личные вопросы». А личные вопросы невозможно было решить, потому что агенты не выходили на связь. То они путешествовали, то у них телефоны ломались. Даже не было возможности торговаться. Но понятно, что это была просто затяжка времени.
Стоило выкупить Бекао ещё осенью? Тогда мы и начали переговоры. У нас последний матч был в Мадриде, туда уже должны были приехать его агенты для подписания контракта, всё было согласовано. Мы решили его выкупать в октябре. По этой причине уже был подписан трансфер с клубом Родриго. Руки были развязаны, чтобы подписать личный контракт. Но потом начались чудеса в решете. Значит, мы тоже в чём-то недоработали.
Дзагоев уже вернулся в общую группу, у Васина опять проблемы
- Вернулся ли Дзагоев? Да, вернулся. Говорю это и хочу постучать по столу. Все мы ждём с нетерпением его возвращения. У Алана горят глаза. Такого мотивированного Дзагоева я не видел никогда. Очень хочется, чтобы у него получилось. На данном этапе можно сказать, что он сделал всё от него зависящее, врачи сделали то же самое. Дальше — уже удача и способность его организма.
Почему стал так часто ломаться? Ни один специалист на это не ответит. Всё на поверхности – генетика. Кому-то больше повезло, кому-то меньше. Взять того же Игнашевича. У него травмы были только контактные. И то должно было произойти что-то очень серьёзное.
Васин, к сожалению, опять в Германии на обследовании. Возникли новые проблемы. К сожалению, есть вероятность, что это последствия операции, которую он перенёс на крестообразной связке. Колено беспокоит, ждём заключения немецких врачей. Если удастся правильно поставить диагноз, то, надеюсь, мы справимся с этой ситуацией вместе с Витей. Он сильно переживает, очень хочет играть, помочь команде. Были непростые переговоры по продлению контракта. Каждая из сторон пошла на уступки, клуб, к примеру, существенно пошёл навстречу. Витя – ответственный человек, делает всё возможное, но никак не удаётся. Решаем одну проблему, возникает другая.
Вернблум и Ерёменко
- В команде не хватает «дядьки»? Согласен. Поэтому до сих пор обидно, что не договорились в Вернблумом. С братьями и Игнашевичем все было предрешено. Хоть и пытались, но это уже было на эмоциях и по инерции, и было понятно, что решение на 99% окончательное. А вот с Понтусом была надежда, что договоримся, но очень жёсткую позицию заняла супруга. Не знаю, жалеют сейчас или нет, но суть не в этом. На мой взгляд, особенно в переходный сезон, Понтус бы очень пригодился, если бы он был мотивирован, что немаловажно. Сейчас слежу иногда за матчами ПАОКа, и так понимаю, что он там редко играет. Наверное, что-то пошло не так.
Его возвращение? Он не поедет, просто не захочет. Он уже откровенно говорил, что хочет потихонечку завязывать с футболом. Он хорошо заработал. Как сам Вернблум выражался, денег хватит и правнукам.
Почему не пытались забрать Ерёменко после «Спартака»? Главная причина — реакция болельщиков. История с Сосланом Джанаевым показалась бы детским лепетом. Мы не стали дальше обсуждать, потому что было понятно, что это утопия.
Будем ли рассматривать вариант с Мамаевым? Нет. Нет уверенности, что со спортивной точки зрения Паша усилит команду.
Полное интервью на сайте "Чемпионат"
Фото: ПФК ЦСКА, metaratings, ФК "Удинезе"