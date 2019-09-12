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Сергей Хусаинов: в РПЛ работают слабые судьи, если уже с первого тура начинают косячить и ищут оправдания

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказал мнение, что в российской Премьер-лиге работают слабые судьи.

"Увольнение главы департамента судейства и инспектирования РФС Егорова? Как можно нести ответственность за тех людей, которых вы не подготовили и не учили уму-разуму? Те судьи, которые сейчас работают в РПЛ, вышли на уровень своей работы до него. Кто-бы ни пришел, ничего не изменится, нужно менять систему подготовки, отбора и назначения. Увольнение Егорова ничего не решит.

В РПЛ работают слабые судьи? Конечно, если уже с первого тура начинают косячить и ищут оправдания, а Александр Егоров говорит, что еще не подготовились, подождите. Посмотрите первые туры чемпионата. Например, матч ЦСКА и "Локомотива". В поле судит Безбородов, а Мешков на VAR — все арбитры ФИФА. В первом тайме случается эпизод в штрафной площади "Локомотива". Безбородов в прекрасной ситуации видит игровой эпизод и дает продолжение игры. Далее в центре поля фолит Сигурдссон, судья показывает желтую, но тут вмешивается Мешков, потому что до этого было нарушение против Чалова, Безбородов смотрит — пенальти.

Во втором тайме точно такой же игровой эпизод на Смолове, и так же в прекрасной ситуации стоит Безбородов. Все так же, как и в случае с Чаловым, но он не свистит. И Мешков тоже не вмешивается в этот эпизод, вмешался только Семин, который сказал, что нужно посмотреть, но получает отказ. Один и тот же игровой эпизод арбитр увидел, но ничего не определил, а судья с VAR сказал, что пенальти. А второй раз уже не посмотрели. О чем это говорит? Либо тут были какие-то околофутбольные моменты, которые не позволили посмотреть повтор, либо один и тот же эпизод трактуется по-разному. Это все говорит о том, что недостаточно судейского образования", — сказал Хусаинов в беседе с Sport 24.


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Теги: Хусаинов РПЛ Егоров
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