Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о нынешнем состоянии красно-белых под руководством Олега Кононова.
— Вы сказали, что стараетесь следить за российскими командами. Что можете сказать про "Спартак"?
— На данный момент тренер строит команду. Видел, что ушло много игроков — почти все те, кто участвовал в чемпионстве. Зато "Спартак" набрал много молодых игроков.
— В "Спартак" перешел Шюррле. Не обидно, что у вас не было таких звезд в составе?
— У меня были игроки, мы выиграли чемпионат! Дали максимальный результат с игроками, которые у меня были на тот момент. Я ни о чем не жалею.
Sport24.ru
Массимо Каррера: не обидно ли, что у меня не было Шюррле? Мы выиграли чемпионат! Я ни о чем не жалею
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