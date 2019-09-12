Массимо Каррера: не обидно ли, что у меня не было Шюррле? Мы выиграли чемпионат! Я ни о чем не жалею

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о нынешнем состоянии красно-белых под руководством Олега Кононова.— На данный момент тренер строит команду. Видел, что ушло много игроков — почти все те, кто участвовал в чемпионстве. Зато "Спартак" набрал много молодых игроков.— У меня были игроки, мы выиграли чемпионат! Дали максимальный результат с игроками, которые у меня были на тот момент. Я ни о чем не жалею.