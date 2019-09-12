Миодраг Божович: прошлогодний "Краснодар" мне нравился больше

Главный тренер "Крыльев Советов" сравнил прошлогодний и нынешний "Краснодар". Против "быков" самарцам предстоит сыграть 15 сентября на выезде.

Фото: ФК "Крылья Советов"

- "Краснодар" по сравнению с прошлым сезоном сильно обновился. Какая команда сильнее - предыдущая или новая?



- Мне больше нравился тот «Краснодар», который был в прошлом году. Перейра, Мамаев и Каборе - игроки очень хорошего уровня. Не могу сказать, что пришедшие им на смену - нет, но им нужно время, чтобы понять, что такое российский чемпионат, это очень непростой турнир, - ответил Божович на вопрос корреспондента Rusfootball.info Романа Гуськова.