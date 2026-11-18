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Главное, чтобы нам разрешили играть. Надо исходить из худшего варианта, а когда будет лучше, тогда порадуемся, - приводит слова Колоскова "РБ Спорт"

При этом он не исключил её включения в одну из групп в случае возвращения к официальным матчам.- Огорчаться не стоит. Тут все очевидно, потому что нельзя включить команду в жеребьевку, раз ей нельзя принимать участия в международных соревнованиях. Допустим, нас могут допустить до международных матчей, и тогда нас подключат к какой-нибудь группе без проблем.Жеребьёвка квалификации Евро-2028 состоится 6 декабря в Белфасте. В ней примут участие 54 сборные, которые распределят по 12 группам. Финальный турнир пройдёт в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии.